Denyssowa beschrieb, wie die ukrainischen Streitkräfte in Russland gefangen gehalten werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Unter Verstoß gegen die Genfer Konvention von 1949 hält Russland gefangene ukrainische Soldaten in allgemeinen Regimekolonien fest, ohne Gefängnisse umgebaut zu haben. Dies wurde von der Ombudsfrau Ljudmyla Denissowa berichtet.

Berichten zufolge werden Gefangene der ukrainischen Streitkräfte in allgemeinen Regimekolonien in der russischen Region Rostow festgehalten.

„Zu diesem Zweck haben die Besatzer gleich zwei Zuchthäuser in Südrussland eingerichtet: die allgemeine Regimekolonie Nr. 1 in Zverevo und Nr. 12 in Kamensk-Shakhtinsky nahe der russisch-ukrainischen Grenze. Vor anderthalb Monaten wurden die Häftlinge von dort in die Kolonie Nr. 10 in Rostow am Don verlegt, wo sie jetzt in drei Schichten schlafen“, so Denissowa.

Berichten zufolge sind die Strafvollzugsanstalten in Kamensk-Schachtinsky und Zverevo jetzt mit gefangenen ukrainischen Soldaten gefüllt und werden von Angehörigen des Föderalen Strafvollzugsdienstes und Gefangenen bewacht, die niedere Arbeiten verrichten.

„Die Regeln für die Behandlung von Kriegsgefangenen werden durch das Übereinkommen über die Behandlung von Kriegsgefangenen und seine Zusatzprotokolle von 1977 und 2005 geregelt. Die Russische Föderation hat die Protokolle 1 und 2 zu dieser Konvention 2019 gekündigt. Trotzdem ist das Besatzungsland verpflichtet, die Grundsätze des Übereinkommens über die Behandlung von Kriegsgefangenen von 1949 umzusetzen“, sagte der Ombudsmann.

Denyssowa forderte die UN-Untersuchungskommission für Menschenrechtsverletzungen während der russischen Militärinvasion in der Ukraine auf, diese Tatsachen der Verletzung der Rechte ukrainischer Bürger zu berücksichtigen…