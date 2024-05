Ein Deserteur wurde in Vorkarpaten festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Dem Angeklagten droht eine Haftstrafe von bis zu 12 Jahren. Für ihn wurde eine Präventivmaßnahme in Form einer Inhaftierung gewählt.

Ein Deserteur, der sich damit brüstete, nicht zum Dienst zurückzukehren und andere Soldaten zur Flucht anstiftete, wurde festgenommen und für verdächtig erklärt. Dies teilte das State Bureau of Investigation am 9. Mai mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Person in einer der Militäreinheiten diente, die unser Land im Süden verteidigen. Nachdem er seinen Jahresurlaub erhalten hatte, ging er nach Hause in die Region Iwano-Frankiwsk. Von dort aus begann er über Boten mitzuteilen, dass er nicht zum Dienst zurückkehren würde. Außerdem sang er auf Video eines der Lieder über Mobilisierungsvermeidung, die von der feindlichen Propaganda verbreitet werden, und schickte die Aufnahme an seine Kameraden an der Front.

Die Gesetzeshüter spürten den Mann auf und nahmen ihn fest. Er wurde der Fahnenflucht verdächtigt, die unter Kriegsrecht oder in einer Kampfsituation begangen wurde.

Dem Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 12 Jahren. Er hat sich für eine Maßnahme der Zurückhaltung in Form von Haft entschieden.

Wir erinnern daran, dass die Werchowna Rada in zweiter Lesung den Gesetzentwurf № 10379 über die Verschärfung der Verantwortung für militärische Vergehen angenommen hat. Die Geldstrafen werden innerhalb von drei Monaten nach Feststellung der Straftat verhängt, spätestens jedoch innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt der Begehung.