Deutscher Hersteller will Drohnenproduktion in der Ukraine verdoppeln

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der deutsche Drohnenhersteller Quantum Systems plant, seine Produktion in der Ukraine in diesem Jahr zu verdoppeln. Das Ministerium für strategische Industrien hat mit dem Unternehmen Möglichkeiten zur Beschleunigung dieses Prozesses erörtert. Dies teilte das Ministerium am Freitag, den 14. Februar mit.

„Die Delegation des Ministeriums für Strategische Industrien beginnt ihre Arbeit auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir haben mit einem Arbeitstreffen mit Vertretern von Quantum Systems begonnen“, so der Pressedienst.

Dies ist ein gutes Beispiel für die Lokalisierung der Produktion. Quantum Systems hat bereits zwei Unternehmen in der Ukraine eröffnet: ein Forschungs- und Entwicklungszentrum und ein Unternehmen für die Wartung und Entwicklung von Drohnen.

Dem Bericht zufolge plant das Unternehmen, seine Produktion in diesem Jahr zu verdoppeln. Während des Treffens wurde erörtert, wie dies beschleunigt werden kann.

„Wir stärken unsere Partner, helfen ihnen in allen Phasen. Wir sind alle an einem Ergebnis interessiert – so viele Qualitätswaffen wie möglich für die ukrainische Armee. Ich danke Ihnen, Quantum Systems, für Ihren Mut und Ihre Konsequenz in Ihrer Arbeit. Wir arbeiten gemeinsam daran, dass es immer mehr solcher Unternehmen in der Ukraine gibt“, sagte der Minister für strategische Industrien German Smetanin.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass im April 2024 in der Ukraine ein Werk des deutschen Unternehmens Quantum-Systems GmbH für die Produktion von Drohnen eröffnet wurde.

