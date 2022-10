Deutschland hat eine Reihe von Generatoren an ukrainische Rettungskräfte übergeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Deutsche Behörden haben 14 Generatoren an den Staatlichen Katastrophenschutzdienst der Ukraine übergeben. Dies teilte die deutsche Botschaft in Kiew am Samstag, den 29. Dezember, mit.

„Hilfe aus Deutschland für ukrainische Retter: 14 Generatoren unterschiedlicher Leistung für Einheiten des Staatlichen Katastrophenschutzes in den Regionen Donezk, Kiew, Luhansk, Tschernihiw und Tscherkassy sind bereits in der Ukraine“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Lieferung der Geräte durch das Technische Hilfswerk (THW) mit finanzieller Unterstützung des Auswärtigen Amtes erfolgt.