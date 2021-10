Diener des Volkes wird am Montag über Rotation im Kabinett diskutieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Fraktion der Diener des Volkes plant, auf ihrer Sitzung am Montag, den 18. Oktober, die Frage möglicher Personalrotationen im Kabinett zu erörtern, sagte der Vorsitzende der Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk, in einer Sendung des Fernsehsenders Inter.

Morgen wird es sicherlich eine Sitzung der Fraktion „Diener des Volkes“ geben, in der unter anderem Personalfragen entschieden werden. Aber wir verstehen, dass es Zeit braucht, bis sie in die Kammer kommen. Ich kann nur sagen, dass es in dieser Woche (der kommenden Plenarwoche vom 19. bis 22. Oktober) keine Personalfragen geben wird, und wir werden entscheiden, welche Personalfragen in den Saal gebracht werden und welche Position das Parlament dazu einnehmen wird“, sagte Stefanchuk.

Die Namen der Minister, die zurücktreten könnten, wollte er jedoch nicht nennen.

„Das ist wahrscheinlich ein großes Problem, aber auch eine Freude für das ukrainische Volk, denn sobald ein neuer Minister ernannt wird, wird sofort vorhergesagt, dass er in ein paar Tagen entlassen wird. Ich würde trotzdem empfehlen, eine politische Entscheidung abzuwarten“, betonte Stefanchuk.

Ihm zufolge plant Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht, an der Fraktionssitzung „Diener des Volkes“ am Montag teilzunehmen.

Außerdem wies er darauf hin, dass die Fraktion plant, Themen auf die Tagesordnung der nächsten Plenarwoche zu setzen, darunter einen Gesetzentwurf zur Anpassung des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine an die Verfassung und zur Nationalbank der Ukraine.

Stefanchuk glaubt auch, dass der zuständige Ausschuss der Werchowna Rada den Gesetzentwurf Nr. 2143-3 über die Hauptstadt für die zweite Lesung in zwei Wochen vorbereiten kann.

„Das Kapitalgesetz wurde in erster Lesung verabschiedet und befindet sich nun im Ausschuss. Soweit ich weiß, wird es vielleicht in ein oder zwei Wochen vom Ausschuss für die zweite Lesung vorbereitet und dann vielleicht zur Abstimmung gebracht“, sagte der Sprecher.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj den Parlamentspräsidenten Ruslan Stefanchuk in den Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat (NSCDC) berufen und Dmytro Rasumkow, der zuvor das Amt des Sprechers innehatte, aus diesem Gremium entfernt hat.