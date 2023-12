Der Direktor von Kyivstar gab die Wiederaufnahme der Dienste zu 100% bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Mobilfunkbetreiber Kyivstar hat alle Dienste in der Ukraine und im Ausland wiederhergestellt. Das sagte der Präsident des Unternehmens Olexander Komarow in der Sendung TV-Marathon am Mittwoch, den 20. Dezember.

„Wir haben alle Dienste in der gesamten Ukraine und im Ausland zu 100% wiederhergestellt. Der letzte Dienst, den wir wiederhergestellt haben, war das internationale Roaming. Am Montag haben wir damit begonnen und am Dienstag haben wir es beendet. Alle Kyivstar-Dienste funktionieren ohne Einschränkungen“, versicherte er.

Laut Komarow werden die Daten über die Abwanderung von Kyivstar-Abonnenten zu anderen Mobilfunkbetreibern in einigen Tagen bekannt sein, da „es noch einige Probleme mit den internen Überwachungssystemen gibt“.

Er wies darauf hin, dass Kyivstar nach dem groß angelegten Cyberangriff Schlussfolgerungen gezogen und in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst der Ukraine und dem Staatlichen Dienst für Sonderkommunikation und Informationsschutz mit der Implementierung aktualisierter Cyberabwehrmethoden begonnen hat. Das Unternehmen teilt seine Erfahrungen im Umgang mit den Folgen des Cyberangriffs auch mit anderen Technologieunternehmen in der Ukraine.