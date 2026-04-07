Dollar und Euro sind stark gefallen: Wechselkurse in Banken und Wechselstuben am 7. April

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wo ist der Dollar heute am günstigsten? Am Morgen des 7. April ist auf dem ukrainischen Bargeldmarkt ein Rückgang der Kurse der wichtigsten Währungen zu beobachten. Der Dollar und der Euro haben in Wechselstuben und Banken im Vergleich zum Vortag überwiegend an Wert verloren.

Wie viel kostet die Währung heute und wo ist der Kurs günstiger – lesen Sie dazu den folgenden Artikel von RBK Ukrajina.