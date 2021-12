Drei bewaffnete Ausländer, die Wohnungen ausgeraubt hatten, wurden in Dnipro festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Drei Ausländer stehen im Verdacht, einen Einbruch begangen zu haben, und werden auf ihre Beteiligung an weiteren Eigentumsdelikten in der Stadt und der Region überprüft. Dies berichtet der Pressedienst des Innenministeriums.

Ein Anwohner wandte sich am 29. November an die Polizei und meldete den Diebstahl einer großen Summe Geldes in verschiedenen Währungen, insgesamt mehr als 400 Tausend Hrywnja, sowie von Goldschmuck im Stadtteil Soborny.

Die Täter brachen in die Wohnung der Opfer ein und entwendeten das Eigentum, indem sie Fenstergitter und Fenster beschädigten.

Die Strafverfolgungsbehörden haben eine Gruppe von Ausländern identifiziert, die möglicherweise an einer Reihe von Diebstählen aus Wohnungen in Dnipro und der Region Dnipropetrowsk beteiligt sind.

Am 1. Dezember wurden drei ausländische Staatsangehörige im Alter von 29 bis 39 Jahren festgenommen.

Bei einer Reihe von Durchsuchungen der Wohnorte und Fahrzeuge der Mitglieder der kriminellen Gruppe stellte die Polizei drei RGD 5-Granaten und gestohlenes Eigentum der Opfer sicher.

Die Angeklagten werden des illegalen Umgangs mit Waffen, Munition oder Sprengstoff (Teil 1 Artikel 263 des ukrainischen Strafgesetzbuchs) und Diebstahls (Teil 3 Artikel 185 des ukrainischen Strafgesetzbuchs) beschuldigt.

Die Täter wurden gemäß Artikel 208 der Strafprozessordnung der Ukraine festgenommen und über ihren Verdacht informiert. Die Untersuchung geht weiter.