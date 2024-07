Drei Länder räumen das Schwarze Meer für Getreideexporte aus der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Dies ist die erste große gemeinsame Aktion der Schwarzmeerländer, die von Istanbul initiiert wurde und darauf abzielt, Treibminen im Schwarzen Meer zu neutralisieren.

Die Türkei, Rumänien und Bulgarien haben eine gemeinsame Aktion zur Minenbekämpfung im Schwarzen Meer gestartet, um die Sicherheit der Schifffahrt, einschließlich der Getreideexporte aus der Ukraine, zu verbessern, schreibt Bloomberg.

Es wird berichtet, dass dies die erste größere gemeinsame Aktion ist, die von Istanbul aus von den Schwarzmeerländern initiiert wurde und die darauf abzielt, Treibminen im Schwarzen Meer zu neutralisieren.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Krieg die sichere Durchfahrt der Fracht gefährdet hat. Obwohl Kiew im vergangenen Jahr seine eigene Exportroute durch das Schwarze Meer eingerichtet hat, nachdem Russland ein Abkommen über einen sicheren Korridor verletzt hatte, bleibt die Route aufgrund einer erheblichen Minengefahr riskant.

So wurde im vergangenen Jahr ein Handelsschiff in der Nähe des Hafens von Odessa von einer russischen Rakete getroffen, die ein Besatzungsmitglied tötete und mehrere andere verletzte. Außerdem wurde ein vom Agrarriesen Cargill Inc. gemietetes Schiff beim Auslaufen aus einem ukrainischen Hafen durch eine Explosion beschädigt.

Es wird auch berichtet, dass die Ukraine im März dieses Jahres erklärte, die Exporte aus ihren Schwarzmeerhäfen hätten wieder das Vorkriegsniveau erreicht, aber die Häfen um Odessa werden immer noch von Russland bestreikt.

Vor kurzem wurde berichtet, dass die Marine in der Region Odessa eine vom Meer angeschwemmte Mine zur Explosion gebracht hat.