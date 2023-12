Drei Minderjährige und ihre Familien wurden aus der Besatzung geholt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Ukraine ist es gelungen, drei Jungen aus Cherson aus der Besatzung in das von der Regierung kontrollierte Gebiet zurückzubringen. Darüber berichtete heute, am 25. Dezember, der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Cherson.

„Wunder geschehen. Und Menschen erschaffen sie. An Heiligabend haben es drei Männer und ihre Familien geschafft, aus der Besatzung zu entkommen. Der Älteste ist der elterlichen Fürsorge beraubt und wird in einer Pflegefamilie aufgezogen. Sie sind volljährig. Deshalb haben die Russen sie gezwungen, sich russische Pässe zu besorgen und sich beim Militär registrieren zu lassen. Und der 8-jährige Junge lebte bei seiner Großmutter, als die Besatzung begann und die Frau starb. Und der kleine Junge wurde in einem Internat untergebracht. Ein bisschen mehr – und er hätte in eine russische Familie gegeben werden können. Glücklicherweise ist dies nicht geschehen. Heute sind die Jungen und ihre Familien an einem sicheren Ort. Sie erhalten die notwendige Hilfe. Vielen Dank an Save Ukraine und die Vormundschaftsbehörden für die Rückkehr der Kinder“, heißt es in der Botschaft.

Wir möchten daran erinnern, dass die ukrainischen Behörden über offizielle Daten zur Abschiebung von fast 20 Tausend Kindern nach Russland verfügen.

Zuvor hatte Russland erklärt, dass seit Beginn des Krieges etwa 4,8 Millionen Bürger der Ukraine, darunter mehr als 700 Tausend Kinder, auf sein Territorium gebracht wurden.