Drei Personen mit Schneemobilen haben sich in den Karpaten verirrt

Drei Personen, die mit Schneemobilen in den Bergen unterwegs waren und sich verfahren haben, sind in der Region Transkarpatien verloren gegangen. Dies meldete der staatliche Notdienst am Sonntag, den 5. Dezember.

Es wird darauf hingewiesen, dass gestern Abend gemeldet wurde, dass sich drei Männer beim Fahren mit Schneemobilen in der Gegend von Runa polonyna der Gebietskörperschaft Turie-Remetovsky im Bezirk Uschhorod verirrt haben. Die telefonische Kommunikation mit ihnen ist unregelmäßig. Die Retter führen sie und gehen auf sie zu.

Vier Gebirgsjäger waren an den Such- und Rettungsarbeiten beteiligt. Der eine erkundet das Gebiet um das Runa-Tal im Bezirk Uschhorod, der andere sucht in der Bergregion in der Nähe des Dorfes Pashkivtsy. Insgesamt sind 20 Retter und vier Geräte an der Suche beteiligt, außerdem sechs Freiwillige in zwei Autos.

Um 13.10 Uhr meldeten sich zwei Personen und berichteten, dass sie sich im Touristencamp Devur im Dorf Lumshory, Bezirk Uschhorod, befinden. Es wird nach einer weiteren Person gesucht. Die Suche wird durch dichten Nebel erschwert.

Am Vortag hatten die Retter gewarnt, dass nach starken Schneefällen in den Karpaten Lawinengefahr (Stufe drei) besteht…