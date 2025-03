Eheleute wurden in einem Haus in der Region Lwiw tot aufgefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Zwei Menschen – ein 84-jähriger Mann und seine 80-jährige Frau – wurden in einem Privathaus vermutlich durch Kohlenmonoxid vergiftet.

Die Leichen eines Mannes und einer Frau wurden in einem Privathaus in dem Dorf Chizhikov, Gemeinde Podbereztsovska, gefunden. Die Todesursache könnte Kohlenmonoxid sein. Darüber berichtete der Pressedienst der Abteilung für Zivilschutz der Militärverwaltung des Gebiets Lwiw am Freitag, den 21. März.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Tragödie am Morgen des 20. März in dem Dorf in der Nähe von Lwiw ereignet hat.

„In einem privaten Wohnhaus in der Schewtschenko Street vergifteten sich, wahrscheinlich durch Kohlenmonoxid, zwei Menschen – ein 84-jähriger Mann und seine 80-jährige Frau. Infolge des Vorfalls sind die genannten Personen gestorben“, heißt es in dem Bericht.

Die Umstände des Vorfalls werden von den Strafverfolgungsbehörden aufgeklärt. Wir werden daran erinnern, dass im Oktober 2024 im Gebiet Riwne zwei Familien mit Kindern durch Kohlenmonoxid vergiftet wurden. In Lwiw und Dnipro vergiftet durch Kohlenmonoxid drei Menschen, darunter – ein Kind