Ein drittes russisches Tankschiff ist in Mariupol gesichtet worden: Das Büro des Bürgermeisters hat einen wahrscheinlichen Grund genannt

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Tanker wurden bereits am 22. Juni und am 14. Juni im Hafen der besetzten ukrainischen Stadt gesichtet.

Das dritte Tankschiff der Russischen Föderation in jüngster Zeit wurde im Hafen von Mariupol gesichtet. Diese Aktivität könnte mit dem Abschuss von Raketen des Typs Kalibr aus dem Asowschen Meer zusammenhängen. Dies erklärte der Berater des Bürgermeisters von Mariupol Peter Andrjuschtschenko auf seinem Telegram-Kanal.

„Am Morgen war nicht mehr in der Wasserfläche des Hafens, aber am Abend schon auf der Reede in Richtung des Eingangs zum Hafen. Tanker der Frachtkapazität visuell Klasse bis zu 1000 Tonnen Ölprodukte. Für eine solche Zeit könnte ruhig zum Hafen von Asow (Rostow am Don), Eisk und sogar Kertsch unter bestimmten Bedingungen passieren“, glaubt der Beamte.

Ihm zufolge gibt es zwei Hypothesen:

Die erste ist, dass die Russen angesichts der Angriffe auf Öldepots und Treibstofflager beschlossen haben, die Lagerstätten aufzuteilen.

Die zweite ist, dass die Kalibr-Tanker noch nicht in den Häfen von Asow angekommen sind, sondern auf der Reede im Kanal vor Anker liegen und früher oder später aufgetankt werden müssen. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass die Angreifer den Hafen für einen solchen schnellen Besuch in der Nacht vorbereiten.

Zwei weitere Tanker, die im Hafen von Mariupol gesichtet wurden, wurden am 22. Juni und am 14. Juni gemeldet.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Invasoren die Ruinen von Azovstal im besetzten Mariupol aktiv für die Stationierung ihrer Kampfflugzeuge nutzen.