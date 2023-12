Drohnenangriff: Es gab einen Treffer auf die Infrastruktur

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Luftabwehrkräfte haben in der Nacht 24 von 28 feindlichen „Shahedin“ ausgeschaltet. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am Freitag, den 22. Dezember mit.

„Als Ergebnis der Kampfhandlungen wurden 24 „Shahedin“ in den Regionen Kiew, Odessa, Mykolayiv, Cherson, Schytomyr, Riwne und Khmelnitsky abgeschossen“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die russischen Streitkräfte in der Nacht zum 22. Dezember 28 Angriffsdrohnen vom Typ Shahed aus den Gebieten Kursk und Primorsko-Achtarsk in der Russischen Föderation sowie Kap Chauda auf der vorübergehend besetzten Krim angegriffen haben.

Die Verteidigungskräfte der Südukraine berichteten, dass 17 Drohnen, die von der vorübergehend besetzten Krim aus abgefeuert wurden, in den südlichen Regionen zerstört wurden: 10 Drohnen in der Region Mykolajiw, vier in der Region Cherson und drei in der Region Odessa.

Nicht ohne Treffer: In der Region Mykolajiw brach in einer der Infrastruktureinrichtungen ein Feuer aus, das bereits gelöscht wurde. Menschen wurden nicht verletzt.

In der Region Odessa versuchten die Russen erneut, die Hafeninfrastruktur zu treffen, aber die Luftverteidigungskräfte arbeiteten effektiv. Die Trümmer der abgeschossenen Drohne beschädigten jedoch das Getreidelager, es entstand ein Feuer, das von den Mitarbeitern des Unternehmens schnell gelöscht werden konnte. Es gab keine Todesopfer.