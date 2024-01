DTEK hat 50.000 von russischem Beschuss betroffene Verbraucher wieder mit Strom versorgt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der vergangenen Woche haben die Reparatur- und Wiederherstellungsteams von DTEK die Stromversorgung von 50.000 Verbrauchern in den Regionen Donezk, Dnipropetrowsk und Odessa wiederhergestellt, die infolge des russischen Granatbeschusses ohne Strom geblieben waren. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Montag, den 29. Januar mit.

„Im Laufe der Woche haben die Techniker des Stromversorgers die Netze repariert und die Arbeit für 49,6 Tausend Familien in 59 Siedlungen wieder aufgenommen, die infolge des Beschusses in der Region Donezk ohne Licht geblieben waren. Trotz des Beschusses und der schwierigen Lage in der Region setzt DTEK die Wiederherstellung der Netze in der Region Donezk fort“, heißt es in der Erklärung.

Die Stromversorgung wurde für 240 Haushalte in Dniproteriwschyna und für 80 Haushalte in der Region Odessa wiederhergestellt. Alle hatten unter dem Beschuss der Raschisten gelitten.

Eine Woche zuvor meldete Achmetows Unternehmen die Wiederaufnahme der Stromversorgung für 37.800 Haushalte, die aufgrund des Beschusses durch die Besatzer ohne Licht waren.