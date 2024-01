DTEK hat in dieser Woche die Stromversorgung von 38.000 Verbrauchern wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Woche vom 15. bis 21. Januar haben die Reparatur- und Wiederherstellungsteams von DTEK die Stromversorgung von 37,8 Tausend Haushalten wiederhergestellt, die aufgrund des ständigen Beschusses durch die Raschisten in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk ohne Strom waren. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Montag, den 22. Januar mit.

Insbesondere in der Region Donezk wurde die Stromversorgung für 24,5 Tausend Haushalte in 34 Siedlungen wiederhergestellt, in der Region Dnipropetrowsk – 13,3 Tausend in 10 Siedlungen.

„Die Ingenieure von DTEK Grids stellen trotz der schwierigen Situation mit Beschuss die Stromversorgung mit Genehmigung der ukrainischen Streitkräfte und des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen wieder her. In einigen Siedlungen in der Nähe der Kampfzone haben wir Dutzende Male das Licht wiederhergestellt und werden dies auch weiterhin immer wieder tun“, sagte Olexander Fomenko, CEO von DTEK Networks.