DTEK hat drei Wärmekraftwerksblöcke nach Reparaturen wieder in Betrieb genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden haben die Spezialisten von DTEK drei Blöcke von Wärmekraftwerken nach kurzfristigen Reparaturen wieder in Betrieb genommen. Dies berichtete der Pressedienst von DTEK Energy am Freitag, den 24. November.

Es wird darauf hingewiesen, dass in den letzten Tagen aufgrund des kalten Wetters die Belastung des ukrainischen Energiesystems und insbesondere der thermischen Erzeugung erheblich zugenommen hat. Gleichzeitig sind die Kraftwerksblöcke aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens und angesichts der Folgen der russischen Angriffe regelmäßig zu kurzfristigen außerplanmäßigen Reparaturen gezwungen.

In den letzten 24 Stunden gab es sechs solcher Einheiten. Am selben Tag haben die Mitarbeiter des Wärmekraftwerks den Betrieb von drei Blöcken wieder aufgenommen und werden in naher Zukunft auch andere Anlagen reparieren.

Wärmekraftwerke an der Front werden regelmäßig von russischer Artillerie beschossen, und es dauert länger, bis die Anlagen wiederhergestellt sind.

„Die Energietechniker von DTEK tun weiterhin alles, um die Zuverlässigkeit des Energiesystems mit allen verfügbaren Kapazitäten zu unterstützen“, betonte DTEK.

Zur Erinnerung: Um den stabilen Betrieb des Energiesystems zu unterstützen, haben die Wärmekraftwerke von DTEK Energy in den ersten 10 Monaten dieses Jahres 12,3 Mrd. kWh Strom erzeugt.