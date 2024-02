DTEK forderte ausländische Unternehmen auf, während des Krieges in der Ukraine zu investieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Investoren sollten die Ukraine nicht als Kriegsgebiet betrachten. DTEK möchte ausländischen Investoren mit seinem Beispiel zeigen, dass es möglich ist, auch unter Kriegsbedingungen in das Land zu investieren. Dies erklärte Maxim Timtschenko, CEO von DTEK, in einem Interview mit Bloomberg.

„Wir hoffen, dass die internationalen Finanzinstitutionen aktiver mit dem Privatsektor zusammenarbeiten werden. Um einen Wirtschaftskrieg zu gewinnen, sollte der private Sektor eine der treibenden Kräfte dafür sein“, sagte er.

Timtschenko nannte das Beispiel der Projekte für erneuerbare Energien. Ihm zufolge hat die Ukraine ein riesiges Potenzial für die Entwicklung von Solar- und Windenergie sowie von Energiespeichersystemen.

„Wir wollen die Investoren davon überzeugen, dass die Ukraine nicht als Kriegsgebiet betrachtet werden muss. Deshalb ist es am besten, mit gutem Beispiel voranzugehen. Wir haben ein Projekt gebaut, in das wir 200 Millionen Euro investiert haben. Jetzt schließen wir ein weiteres Windkraftprojekt mit einer Investition von 250 Millionen Euro ab. Das ist ein gutes Beispiel für Investoren, in die Ukraine zu kommen“, betonte der CEO von DTEK.

Timtschenko betonte, dass westliche Investoren bereits jetzt in die Ukraine einreisen können, um Zeit mit der Entwicklung potenzieller Projekte zu verbringen und das Land zu studieren.

„Wir müssen bedenken, dass das ukrainische Energiesystem mit dem europäischen verbunden ist und diese Wind- und Solarkraftwerke in der Ukraine gebaut werden können, um Strom in die EU zu exportieren“, sagte er.