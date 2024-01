DTEK importiert 226.000 Tonnen Kraftwerkskohle aus Polen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

DTEK Energy hat seit September letzten Jahres 226.000 Tonnen Kraftwerkskohle aus Polen importiert. Dies berichtete der Pressedienst des Unternehmens am Mittwoch, den 31. Januar.

In dem Bericht heißt es, dass „fast zwei Drittel der für die Heizsaison vertraglich vereinbarten Gesamtmenge an importiertem Brennstoff, die kürzlich auf 357 Tausend Tonnen erhöht wurde“, bereits importiert worden sind. Der Vertrag sieht vor, dass die Lieferungen bis Ende März – also fast bis zum Ende der Heizsaison – fortgesetzt werden.

„Zusätzliche Brennstoffmengen ermöglichen es der Wärmeerzeugung und dem ukrainischen Energiesystem, den Winter und die Spitzen des Stromverbrauchs zuverlässiger zu bewältigen, insbesondere während der kalten Jahreszeit“, heißt es in dem Bericht.

Laut Ildar Saleev, CEO von DTEK Energo, setzt das Unternehmen nun „die Wiederherstellung beschädigter Anlagen fort, führt eine geplante Reparaturkampagne in den Wärmekraftwerken durch und fördert seine eigene Kohle, damit die Wärmeerzeugung mit einer ausreichenden Menge der Ressource versorgt wird“.