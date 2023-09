DTEK modernisiert Hochspannungsumspannwerke in Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

DTEK Kiew Power Grids hat zwei Hochspannungsumspannwerke in der ukrainischen Hauptstadt technisch aufgerüstet. Die Arbeiten wurden in Vorbereitung auf die Heizperiode durchgeführt und kosteten mehr als 70 Mio. Hrywnja, berichtete der Pressedienst des Unternehmens am Freitag, den 8. September.

Insbesondere wurden in den Umspannwerken Leistungstransformatoren und andere elektrische Geräte ausgetauscht, was eine zusätzliche Sicherheitsmarge bieten sollte.

„Trotz der ständigen Bedrohung durch Raketenangriffe investiert das Unternehmen weiter in die Modernisierung der Energieinfrastruktur der Stadt. Jetzt haben wir die Renovierung von zwei Hochspannungsumspannwerken abgeschlossen, die 186 Hochhäuser, mehr als 2,5 Tausend Privathäuser, 9 Schulen und Kindergärten, ein Kinderkrankenhaus und andere kritische Infrastrukturen der Stadt mit Strom versorgen“, sagte Denis Bondar, Generaldirektor von DTEK Kiew Power Grids.