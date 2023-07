DTEK sagt, wann es das Haager Urteil über die Vermögenswerte auf der Krim erwartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die DTEK Energy Holding erwartet in den kommenden Wochen eine Entscheidung des Schiedsgerichts in Den Haag über ihre Klage gegen die Russische Föderation wegen verlorener Vermögenswerte auf der vorübergehend besetzten Krim. Dies sagte der CEO des Unternehmens, Maxim Timtschenko, in einem Interview mit Forbes.

Er erinnerte daran, dass DTEK zu Beginn des Krieges im Jahr 2014 30 % seiner Kapazitäten verloren hat. Neben den Kraftwerken verlor das Unternehmen auch Krymenergo.

„Unsere Anwälte gehen davon aus, dass wir in den kommenden Wochen ein Schiedsurteil über die Vermögenswerte der Krim erhalten und mit der Rückforderung von Geldern beginnen werden“, sagte Timtschenko.

Ihm zufolge geht es um einen Betrag in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar.