DTEK stellt die Stromversorgung von 17.000 Familien nach feindlichen Angriffen wieder her, DTEK

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Energietechniker von DTEK haben die Stromversorgung von 17.000 Familien in den Regionen Donezk und Dnipro wiederhergestellt, deren Häuser nach feindlichen Angriffen ohne Strom waren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von DTEK.

Es wird darauf hingewiesen, dass die aktiven Feindseligkeiten in der Region Donezk weitergehen. Die Infrastruktur der Region wird zerstört, Netzwerke und Ausrüstung werden beschädigt.

„Am 14. Februar haben die Ingenieure von DTEK die Stromversorgung in 13 Siedlungen der Region wiederhergestellt. Damit haben 15.291 Familien in der Region wieder Strom“, so das Unternehmen.

Auch die Oblast Dnipropetrowsk leidet unter den ständigen Zerstörungen durch die russischen Invasoren. am 14. Februar stellten die Stromtechniker von DTEK die Stromversorgung für 1.645 Familien in einem der Bezirke der Region Dnipropetrowsk wieder her.

Im vergangenen Monat haben die Stromtechniker von DTEK Rinat Achmetow 537.000 Familien wieder mit Strom versorgt, die aufgrund feindlicher Angriffe ohne Strom waren.