DTEK will ein Windkraftwerk in der Region Poltawa bauen

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

DTEK plant den Bau eines neuen Windkraftwerks in der Region Poltawa, um die Energieversorgung der Region zu verbessern. Dies erklärte der stellvertretende Direktor von DTEK RES Oleg Solovey, berichtet der Pressedienst des Unternehmens.

„Wir denken schon heute an die Zukunft. Wir gehen gezielt und bewusst in diese Region, da sie einen Energiemangel aufweist und ein leistungsfähiges Kraftwerk hier dringend benötigt wird. Der Strom aus dem Windpark Poltawa wird die Entwicklung der Industrie in Poltawa und den angrenzenden Gebieten vorantreiben“, sagte er.

Der Windpark soll auf dem Territorium der städtischen Gebietskörperschaft Globyn errichtet werden.

„Am 26. Oktober wurde ein dreiseitiger Vertrag mit dem Exekutivkomitee der Stadtverwaltung von Globyn unterzeichnet, einer spezialisierten, zertifizierten Organisation zur Durchführung einer Reihe von Arbeiten zur Raumplanung. Im Rahmen des Vertrags werden ein Komplex von ingenieurtechnischen und geodätischen Vermessungen, Arbeiten zur Entwicklung eines detaillierten Raumordnungsplans, einschließlich der Erstellung eines Berichts zur Umweltverträglichkeitsprüfung, sowie ein Komplex von Vermessungs-, Kataster- und Landbewertungsarbeiten durchgeführt. Diese Arbeiten sollen bis Mai 2024 abgeschlossen sein“, so DTEK.

Im Frühjahr 2023 wurde berichtet, dass Achmetows Unternehmen die erste Stufe des Tiligulska-Kraftwerks mit einer Kapazität von 114 MW in Betrieb genommen hat.