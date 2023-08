Duda schätzt die Wahrscheinlichkeit eines Atomschlags auf die Ukraine ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der polnische Präsident Andrzej Duda ist der Ansicht, dass Russland im Krieg in der Ukraine keine Atomwaffen einsetzen wird, weil der russische Präsident Wladimir Putin nicht „auf den Knopf drücken“ darf, selbst wenn er das will. Dies sagte Duda in einem Interview mit der Washington Post.

Seiner Meinung nach hat Putin in dieser Angelegenheit keine absolute Macht.

„Russland wird in der Ukraine nicht auf den Einsatz von Atomwaffen zurückgreifen. Und das nicht nur, weil Putin sie nicht einsetzen wird. Ich glaube, dass das Atomwaffenarsenal in Russland unter der kollektiven Kontrolle vieler Menschen steht und nicht von Putins alleinigem Ermessen abhängt. Es braucht also mehr als eine Person, um eine Entscheidung zu treffen“, sagte Duda.

Der polnische Präsident sagte, dass er in diesem Sinne „viel mehr über mögliche Probleme mit Kernkraftwerken in der Ukraine besorgt“ sei.

„Ich befürchte, dass ein ähnliches Szenario wie ein Atomunfall wahrscheinlicher ist“, sagte Duda.

Er fügte hinzu, er sei überzeugt, dass die Gefahr einer Explosion in einem Kernkraftwerk viel größer sei als der Einsatz von Atomwaffen.