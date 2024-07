Die EBRD wird Geld für die Tschernobyl-Zone bereitstellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Regierung hofft, die Sperrzone von Tschernobyl in einen Ort für die Entwicklung von Innovationen und ein wissenschaftliches Zentrum zu verwandeln.

Die Versammlung der Einzahler des Internationalen Kooperationskontos für Tschernobyl (ICAC) wird Mittel für die Wiederherstellung der Sperrzone in der Ukraine bereitstellen. Der Fonds hat jetzt 15,2 Millionen Euro in seiner Bilanz. Die beitragszahlenden Länder haben jedoch zusätzliche Beiträge angekündigt. Dies berichtet am Freitag, den 5. Juli, das Ministerium für Umweltschutz und natürliche Ressourcen der Ukraine.

So hat Großbritannien zugesagt, 6,3 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, und Norwegen – 5,6 Millionen Euro. Darüber hinaus wird die Europäische Kommission einen Beitrag von 2 Millionen Euro leisten und Belgien etwa 200 Tausend Euro.

Der Minister für Umweltschutz und natürliche Ressourcen, Ruslan Strelets, sagte, dass die Vereinbarung mit der EBRD dazu beitragen wird, die verloren gegangene Ausrüstung im Kernkraftwerk Tschernobyl wiederherzustellen, die neueste Ausrüstung zur Brandbekämpfung zu kaufen und das System zur Brandverhütung und -bekämpfung zu verbessern. Er fügte hinzu, dass mehr als 2.300 Menschen im KKW Tschernobyl arbeiten.

Zuvor hatte die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) der Ukraine 300 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um die durch russische Angriffe beschädigten Energieanlagen zu reparieren.

Es ist bekannt, dass die Wiederherstellung des Vorkriegszustands des State Specialised Enterprise (SSE) des Kernkraftwerks Tschernobyl mit einer Finanzierung in Höhe von 1,6 Mrd. Hrywnja möglich ist.