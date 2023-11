Der ehemalige Leiter des US-Außenministeriums ist dem Verwaltungsrat von Kiewstar beigetreten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ehemalige US-Außenminister (2018-2021) Mike Pompeo ist als unabhängiges, nicht-exekutives Mitglied in den Verwaltungsrat des Mobilfunkbetreibers Kiewstar eingetreten. Dies wurde am Dienstag, den 14. November, vom Pressedienst der VEON Ltd. bekannt gegeben, dem Hauptaktionär von Kiewstar.

„Als ehemaliger Staatsmann tritt Pompeo als Partner bei Impact Investments ein, einer neu gegründeten strategischen und finanziellen Beratungs- und Investmentfirma mit Sitz in den USA, die langfristige Partnerschaften mit führenden globalen Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen und Regionen anstrebt“, heißt es in der Erklärung.

Außerdem wurde der CEO der VEON Group, Kaan Terzioglu, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats von Kiewstar ernannt.

Mike Pompeo diente von 2018 bis 2021 als 70. US-Außenminister während der Präsidentschaft von Donald Trump. Von 2017 bis 2018 war er außerdem Direktor der CIA. Zuvor vertrat er den Bundesstaat Kansas im US-Repräsentantenhaus. Er ist Absolvent der Militärakademie in West Point und hat einen Doktortitel der Harvard Law School.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Anfang Oktober die Massenmedien berichteten, dass die Verhaftung von Vermögenswerten russischer Oligarchen in der Ukraine 100% der Kiewstar-Aktien betraf. Die Gesetzeshüter gingen davon aus, dass die Russen diese Aktien über die niederländische VEON Ltd. kontrollierten.

Drei Tage später wurde bekannt, dass sich die Muttergesellschaft von Kiewstar, VEON Ltd, endgültig vom russischen Markt zurückgezogen hat.