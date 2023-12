Das Eigentum des ehemaligen Militärkommandanten Borisov wurde in Spanien verhaftet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Strafverfolgungsbehörden und die spanische Polizei haben die Immobilien des ehemaligen Chefs des regionalen TCC von Odessa und der SP von Odessa, Jewhen Borissow, die sich in Spanien befinden, durchsucht. Dies teilte das State Bureau of Investigation am Donnerstag, den 14. Dezember mit.

Die Untersuchung ergab, dass Borisov zwei Immobilien in der Stadt Marbella in der Provinz Malaga gekauft hat.

Insbesondere arrangierte er im Dezember 2022 im Namen seiner Mutter den Kauf eines Hauses im Wert von mehr als 4 Millionen Euro mit einer Gesamtfläche von 857 Quadratmetern auf einem Grundstück von 1.530 Quadratmetern. Und im Februar 2023 kaufte er zusammen mit seiner Frau eine Bürofläche im Wert von über 500.000 € mit einer Gesamtfläche von 223,9 Quadratmetern.

Bei der Durchsuchung beider Immobilien wurden Dokumente beschlagnahmt, die das Eigentumsrecht und die Verfügungsgewalt über die genannten Immobilien durch Mitglieder der Familie Borissow belegen.

„Auf der Grundlage der gesammelten Beweise und des Ersuchens des State Bureau of Investigation durch die zuständige Behörde des Königreichs Spanien wurde Arrest über diese Villa und die Büroräume verhängt“, heißt es in der Nachricht.

Wir werden daran erinnern, dass am 28. Juni der Militärkommandant von Odessa, Eugene Borisov, entlassen wurde. Dies geschah nach einem hochkarätigen Skandal: Journalisten entdeckten in Spanien das Eigentum seiner Familie für Millionen von Euro. Die Immobilien und teuren Autos wurden bereits während des großen Krieges gekauft.

Am 25. Juli beschloss das Kiewer Bezirksgericht Petschersk eine Präventivmaßnahme für Borysov – zwei Monate Haft mit der Möglichkeit einer Kaution in Höhe von 150 Millionen Hrywnja.