Eine bei Beschuss verletzte Freiwillige ist in der Region Cherson gestorben

Vorgestern geriet eine 42-jährige Freiwillige unter Beschuss und erlitt schwere Verletzungen, an denen sie kurz darauf im Krankenhaus starb.

In der Gemeinde Cherson starb die Freiwillige Irina Bayrachenko, die am 13. Januar verwundet worden war. Dies wurde in der Militärverwaltung der Stadt Cherson gemeldet, berichtet Ukrinform.

Es wird darauf hingewiesen, dass die 42-jährige Freiwillige unter Beschuss geriet und schwere Verletzungen erlitt, an denen sie bald darauf im Krankenhaus starb.

Die Frau hinterlässt eine schulpflichtige Tochter.

„Die tugendhafte Irina war weit über das Antonowsky Starostat hinaus bekannt, wo sie sich um verlassene und vernachlässigte Tiere, ältere Menschen und alle Bedürftigen kümmerte. Trotz des gnadenlosen Beschusses von Kondeyka durch russische Terroristen blieb sie dort und tat Gutes für alle, die es dringend brauchten. Die Freiwillige hat auch unseren Verteidigern geholfen“, teilte die Militärverwaltung der Stadt in einer Erklärung mit.