Es gab eine Explosion in einem Haus in Czernowitz: Es gibt Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In einem Wohnhaus in der Sheptytskyy Straße 15 in Czernowitz ist Gas explodiert. Dies berichtete Young Bukovinets am Sonntag, den 16. Januar.

Die Explosion ereignete sich in der dritten Etage. Es gibt Opfer im Haus, aber die Informationen werden noch geklärt.

Rettungsdienste und Feuerwehrleute sind jetzt vor Ort. Eine Polizeistreife schützt die öffentliche Ordnung und sorgt für die Sicherheit des Eigentums der Anwohner. Die Bewohner des gesamten Gebäudes werden evakuiert…