Eine Explosion hat ein Haus in Butscha zerstört, es gibt Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In einem Wohnhaus in der Stadt Butscha bei Kiew ist eine Gasflasche explodiert und hat schwere Schäden verursacht. Dies berichtete der Leiter der Polizei der Region Kiew, Andrij Njebytow, am Samstag, den 27. Mai, im Telegram.

„Heute gegen 10:50 Uhr ging ein Großvater in das Haus, zündete ein Streichholz an und es gab eine Explosion. Die Polizei und der staatliche Rettungsdienst sind vor Ort im Einsatz. Wir untersuchen die Ursache des Notfalls“, sagte Njebytow.

Ihm zufolge befindet sich der Besitzer des Hauses im Krankenhaus und das Haus ist zerstört.

Später sagte das Opfer, er habe einen unangenehmen Geruch im Haus wahrgenommen. Er überprüfte die Ventile am Herd, zündete ein Feuer an und wurde von der Druckwelle weggeblasen.

Zuvor gab es eine Gasexplosion in einem mehrstöckigen Gebäude in dem Dorf Kotsyubynske im Gebiet Kiew. Dabei wurde eine 45-jährige Frau verletzt.

In einem fünfstöckigen Wohnhaus in Krywyj Rih kam es zu einer Gasexplosion. Dabei wurden 10 Menschen verletzt.