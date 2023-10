Eine Kirche in der Region Donezk hat infolge von Beschuss Feuer gefangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Feuer in einer Kirche in der Region Donezk ist als Folge von feindlichem Beschuss gelöscht worden. Dies teilte der Staatliche Dienst für Notfallsituationen am 16. Oktober mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Feuer am Abend des 15. Oktober als Folge des massiven feindlichen Beschusses des Dorfes Kolodtsy im Bezirk Kramatorsky entstand.

„Das Dach und die Decke der örtlichen Kirche fingen Feuer, auch ein privates Wohnhaus und drei Nebengebäude wurden von den Flammen erfasst. Die Feuerwehr brauchte etwa vier Stunden, um die Brände auf einer Fläche von mehr als 450 Quadratmetern zu löschen“, betonte der staatliche Rettungsdienst.

Wir erinnern daran, dass Anfang August bei der Beseitigung der Folgen des Angriffs auf die Kathedrale in Cherson die Retter wiederholt unter Beschuss der Angreifer gerieten. Vier Mitarbeiter des staatlichen Rettungsdienstes wurden dabei verletzt.