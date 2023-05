Eine Krankenschwester, die für den FSB arbeitete, wurde festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Sicherheitsdienst hat eine Krankenschwester eines Krankenhauses in Cherson festgenommen, die persönliche Daten ukrainischer Verteidiger an den Feind „weitergegeben“ hat. Dies teilte der Pressedienst der Agentur am 17. Mai mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Frau, die die Invasoren in einer der anti-ukrainischen Gruppen in Telegram unterstützte, während der Besetzung des regionalen Zentrums von einem FSB-Kader rekrutiert wurde.

„Auf seine Anweisung hin blieb sie nach der Entlassung aus Cherson in der Stadt und setzte ihre Arbeit in der medizinischen Einrichtung fort, um nachrichtendienstlich-subversive Aktivitäten gegen die Ukraine durchzuführen. Der Eindringling sammelte für den Angreifer die Daten von ukrainischen Verteidigern, die in der medizinischen Einrichtung behandelt wurden“, so der Geheimdienst.

Sie spionierte auch Standorte der Verteidigungskräfte aus, zeichnete die Folgen des feindlichen Beschusses von Cherson auf und übermittelte „Berichte“ per Boten. Diese Informationen wurden von den Angreifern benötigt, um die wiederholten Beschüsse der Stadt zu korrigieren.

Bei der Durchsuchung der Wohnung der Angeklagten wurde ein Mobiltelefon gefunden, mit dem sie mit dem Angreifer kommunizierte.

Die Inhaftierte wurde Berichten zufolge des Hochverrats verdächtigt, der unter dem Kriegsrecht begangen wurde (Teil 2 von Artikel 111 des ukrainischen Strafgesetzbuchs).

