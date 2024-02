Eine Pension, in der 15 Menschen bei einem Brand ums Leben kamen, wird in Charkiw abgerissen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Charkiw soll die illegale Pension abgerissen werden, in der bei einem Brand im Jahr 2021 15 ältere Menschen ums Leben kamen. Dies teilte die regionale Staatsanwaltschaft von Charkiw mit.

Eine solche Entscheidung wurde vom Kiewer Bezirksgericht von Poltawa getroffen. Es gibt eine Frist für die Berufung.

Es wird darauf hingewiesen, dass das zweistöckige Gebäude im Jahr 2012 ohne ordnungsgemäße Planungs- und Genehmigungsunterlagen gebaut und teilweise auf einem Grundstück mit einer Gesamtfläche von 255,25 Quadratmetern errichtet wurde. Die Stadtverwaltung von Charkiw hatte bereits 2008 beschlossen, dieses Grundstück für den Betrieb des Wohngebäudes zu pachten, doch der Pachtvertrag wurde nie abgeschlossen.

Die Kosten des Grundstücks werden auf fast eine halbe Million Hrywnja geschätzt.

Laut der Staatsanwaltschaft hat die Stadtverwaltung von Charkiw „lange Zeit keine Maßnahmen ergriffen, um die Verstöße zu beseitigen“. Nach der Tragödie in den entsprechenden Briefen schlug die Behörde dem Büro des Bürgermeisters vor, selbst eine Klage einzureichen. Die Bezirksstaatsanwaltschaft hat sich 2021 mit einer Klage an das Gericht gewandt.

Wir werden daran erinnern, dass bei dem Brand in einer privaten Seniorenpension in Charkiw am 21. Januar 2021 15 Menschen starben und 11 verletzt wurden.