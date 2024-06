Eine Reihe von Explosionen ertönte in Poltawa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe eine Raketendrohung für Poltawa und vier weitere Regionen gemeldet.

Während der angekündigten Raketengefahr waren in Poltawa Explosionen zu hören. Darüber berichtet am Samstag, den 15. Juni, Suspilne i Luftwaffe der Ukraine Streitkräfte der Ukraine.

Es gab mindestens vier Explosionen in der Stadt. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Poltawa, Philip Pronin.

„Der Feind greift das Gebiet Poltawa an! Gehen Sie in die Schutzräume!“ – heißt es in der Meldung.

Nach vorläufigen Angaben hat die Russische Föderation Poltawschtschyna mit Iskander-M aus der Region Kursk angegriffen.

Darüber hinaus kam es auch in der Region Poltawa zu Explosionen.

Es gibt keine weiteren Details und Informationen über die Folgen.

Zuvor hatte ein Raketeneinschlag einen Getreidesilo in der Gemeinde Poltawa beschädigt, Menschen wurden bei dem russischen Angriff nicht verletzt.

