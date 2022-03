Eine Reihe von ukrainischen Städten wurde mit dem besonderen Titel "Heldenstädte" ausgezeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat denjenigen Siedlungen den Status von Heldenstädten verliehen, die am meisten unter der Invasion der Besatzer gelitten haben. Dies erklärte der Präsident am Sonntag, dem 6. März, in einer Videoansprache.

„Ich habe beschlossen, mit einem besonderen Titel zu feiern, wie es schon einmal geschehen ist, als eine andere Invasion zurückgeschlagen wurde, aber eine ähnliche, sehr ähnliche Invasion. Eine andere Invasion, aber eine nicht weniger brutale Invasion. Die Heldenstädte werden sein: Charkiw, Tschernihiw, Mariupol, Cherson, Gostomel, Wolnowacha“, sagte der Präsident.

Heldenstadt ist die höchste Auszeichnung, die an vier ukrainische Städte vergeben wird, die für ihre heldenhafte Verteidigung während des Zweiten Weltkriegs berühmt wurden. Dieser Titel wurde verliehen an:

Odessa;

Sewastopol;

Kiew;

Kertsch.

Der Präsident verlieh auch Orden an Leiter von Regionalverwaltungen und Bürgermeister von Städten, die sich bei der Verteidigung ihrer Gemeinden besonders hervorgetan haben.

Der Bogdan-Chmelnitsky-Orden des dritten Grades wird verliehen an: Vorsitzender der staatlichen Regionalverwaltung von Charkiw Oleg Sinegubow. Leiter der staatlichen Verwaltung der Region Mykolajiw Witalij Kim. Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Donezk Pavlo Kyrylenko. Leiter der staatlichen Verwaltung der Region Luhansk Sergej Gaidai. Leiter der staatlichen Regionalverwaltung Tschernihiw Chaus Wjatscheslaw Anatoljewitsch. Vorsitzender der staatlichen Verwaltung des Gebiets Sumy Dmytro Zhyvitsky.

Der Courage-Orden wird verliehen an: Bürgermeister von Charkiw Terechow Igor Oleksandrowytsch. Bürgermeister von Nikolaev Senkevich, Alexander Fedorovich. Bürgermeister von Tschernihiw Vladislav Atroshenko. Bürgermeister von Sumy Lysenko Alexander Nikolaevich. Bürgermeister von Cherson Igor Kolykhayev. Bürgermeister von Melitopol Fedorov Ivan Sergeevich. Bürgermeister von Nova Kachowka Vladimir Kovalenko.