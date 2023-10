Eine Reihe von Zügen in der Ukraine hat sich wegen schlechten Wetters verspätet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Reihe von Zügen in der Ukraine hat sich aufgrund des schlechten Wetters verspätet – von 30 Minuten bis zu mehr als vier Stunden. Dies meldete Ukrsalisnyzja am Samstag, den 28. Oktober.

„Trotz der Elemente in den meisten Teilen des Landes fahren die Züge weiter. Die Eisenbahner, die seit der Nacht vor Ort sind, beseitigen umgehend die Folgen und ermöglichen den Betrieb der Züge: So hat der Wind in einigen Regionen den Sturz von Bäumen auf die Gleise, Probleme mit dem Signalsystem und dem Stromnetz verursacht“, heißt es in der Meldung.

Ab 17:00 Uhr haben 12 Fernverkehrszüge, hauptsächlich aus dem Westen, Verspätung. Die größte Verspätung von mehr als vier Stunden bei der Flugmeldung Iwano-Frankiwsk – Cherkassy.

Es wird darauf hingewiesen, dass in Kiew trotz des böigen Windes, der die Abdeckung des Vorortbahnhofs beschädigt hat, alle Vorortzüge und der Kiew City Express den Fahrplan einhalten.

Informationen über die Verspätungen der Züge können Sie unter dem Link einsehen.

Wir erinnern daran, dass am 28. Oktober in den meisten Regionen der Ukraine stürmisches Wetter herrscht. Aufgrund von Orkanböen und Regen sind mehr als tausend Siedlungen stromlos.

Unterdessen starben in Kiew mindestens zwei Menschen und sieben wurden durch herabfallende Äste und Bäume verletzt. Fünf wurden mit Knochenbrüchen in Krankenhäuser eingeliefert.