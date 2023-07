Eine russische Fliegerbombe ist in einem Fluss in der Region Charkiw beseitigt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Taucher des Interregionalen Zentrums für humanitäre Minenräumung und Katastrophenschutz haben eine russische Fliegerbombe von einer halben Tonne Gewicht in einem Fluss in der Region Charkiw beseitigt. Dies meldete der Staatliche Dienst für Notfallsituationen am 27. Juli.

Die Fliegerbombe befand sich direkt unter der Wassersäule des Flusses Oskol.

„Die Taucher arbeiteten unter der ständigen Bedrohung durch feindliches Feuer. Aber alles ist vorbei, und die Monsterbombe wird niemandem mehr Probleme bereiten“, – betonten die Retter.