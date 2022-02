Eine Tochtergesellschaft von Samsung Electronics hat ein ukrainisches Startup-Unternehmen gekauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

HARMAN International (eine Tochtergesellschaft von Samsung Electronics) hat das ukrainische Startup-Unternehmen Apostera gekauft. Dies wurde von dev.ua berichtet.

„Die Mixed-Reality-Lösungen von Apostera kombinieren Augmented Reality, maschinelles Lernen, Computer Vision und Sensor-Fusion in einer hardwareunabhängigen Software-Plattform. In Kombination mit HARMANs Portfolio an digitalen Messeständen werden diese neuen Softwarelösungen die Lücke zwischen der physischen und der digitalen Welt schließen“, so das Unternehmen in einer Erklärung.

Apostera-Mitarbeiter werden zu HARMAN in die Automobilabteilung des Unternehmens wechseln.

Es wird darauf hingewiesen, dass Apostera eine Augmented-Reality-Technologie für Autos entwickelt. Seine Idee war die Windschutzscheibe als Projektionsdisplay, das dem Fahrer hilft, sich auf der Straße zurechtzufinden.

Apostera ist seit 2018 Zulieferer für Audi. Das Elektroauto Audi Q4 e-tron mit Projektionsnavigation wird im Frühjahr 2021 offiziell vorgestellt.

Laut Forbes hat das Startup in den Jahren 2019 und 2020 einen Umsatz von 4 Millionen Euro erzielt, der im Jahr 2021 um 50 % steigen soll.

Das Startup Apostera beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter in Büros in Kiew, Odessa und St. Petersburg. Der Hauptsitz befindet sich in München.