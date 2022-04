Eine Tonne Medikamente und drei Krankenwagen: Die Ukraine hat Hilfe aus Spanien erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Spanien hat der Ukraine Hilfe in Form von einer Tonne Medikamenten und drei Krankenwagen zur Verfügung gestellt. Dies geht aus einer Meldung auf der Website des ukrainischen Ministerkabinetts hervor.

„Mitglieder des Menschenrechtsausschusses trafen sich mit Vertretern von spanischen Unternehmen, die humanitäre Hilfe leisten. Heute haben wir uns mit einer Delegation aus Spanien getroffen. Sie sind Vertreter einer Stiftung, die die Finanzen großer spanischer Unternehmen sammelt,“ – so die Erklärung.

Es ist festzustellen, dass die erste Tranche der Beihilfe bereits eingegangen ist.

„Zwei Fahrzeuge werden in das Lemberger Militärkrankenhaus gebracht, eines in das Militärkrankenhaus des staatlichen Grenzdienstes“, – so der Pressedienst des Kabinetts.

Darüber hinaus vereinbarten die Mitglieder des Menschenrechtsausschusses mit spanischen Wirtschaftsvertretern eine weitere gezielte Zusammenarbeit für die Region Donezk.

