Bei einem Angriff auf Kostiantynivka ist ein Polizist getötet worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Maxym Kislyuk, ein Inspektor der Personalabteilung der Polizei des Bezirks Kramatorsk, war im Dienst, als die russischen Truppen ein Einkaufszentrum mit einer Rakete beschossen.

In der Region Donezk wurde der Polizist Maxim Kisljuk bei der Ausübung seiner Dienstpflichten getötet. Darüber berichtete am Samstag, den 10. August, der Pressedienst der Nationalen Polizei der Ukraine.

Es wird berichtet, dass der Inspektor des Personalsektors der Polizeidirektion des Bezirks Kramatorsk Maxim Kislyuk im Dienst war, als russische Truppen eine Rakete im Einkaufszentrum von Konstantinovka einschlugen und tödlich verwundet wurde.

„Der Polizeileutnant diente bis zum letzten Tag seines Lebens mit Integrität und Hingabe. Maxim wird als fröhlich und immer bereit, den Menschen zu helfen, in Erinnerung bleiben. Er leistete 15 Jahre lang Dienst in den Behörden für innere Angelegenheiten. Der 36-jährige Polizist hinterlässt seine Eltern, seine Frau und seine Kinder. Die Leitung und die Mitarbeiter der Nationalen Polizei der Ukraine trauern um den unwiederbringlichen Verlust und sprechen den Angehörigen des Verstorbenen ihr aufrichtiges Beileid aus.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass russische Kriegsverbrecher am 9. August einen Supermarkt in Kostiantynivka in der Region Donezk beschossen haben.