In einem Bergwerk in Krywyj Rih kam es zu einem Einsturz, der ein Todesopfer forderte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei der Tragödie kam ein 43-jähriger Mann ums Leben, ein weiterer Bergmann wurde verletzt. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz.

Im Bergwerk Ternovskaya in Krywyj Rih kam es zu einem Einsturz, bei dem ein 43-jähriger Mann starb. Darüber berichtete am 24. August die Lokalausgabe des Ersten Krywyj Rih unter Berufung auf die Polizei.

Es wird bemerkt, dass sich zum Zeitpunkt des Vorfalls Arbeiter in der Mine befanden.

Nach vorläufigen Informationen, als Folge der Tragödie starb 43-jähriger Mann. Zusammen mit diesem traumatisiert 39-jährige Bergmann.

Am Ort des Unfalls arbeiten Strafverfolgungsbeamte.

Wir werden daran erinnern, am 17. Juni in der Mine in Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk gab es eine Methanexplosion, drei Bergarbeiter wurden verletzt.