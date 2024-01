In einem Viertel der Hauptstadt ist ein Abwassersystem geplatzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Gazeta.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Gazeta.ua ​

In Kiew ist in der Jules-Verne-Straße in Borshchahivka ein Abwassersystem geplatzt.

Geparkte Autos wurden mit Fäkalien überschwemmt und die Anwohner beklagen sich über einen üblen Gestank, schreiben die Anwohner in den sozialen Medien.

Die Menschen haben Angst vor den Folgen des Notstands, denn für morgen werden Temperaturen von -13 Grad Celsius vorhergesagt.

Von den Kiewer Behörden ist noch keine offizielle Stellungnahme eingegangen.