In einem Wohnblock in Poltawa kam es zu einer Explosion

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In einem Mehrfamilienhaus in Poltawa kam es zu einer Explosion. Vorläufige, weil ein Gasleck. Über sie am Sonntag, 6. August, berichtet Suspilne Poltawa.

Wie der Sprecher des GU des staatlichen Notdienstes der Region Poltawa Witalij Shkarevsky bemerkte, ereignete sich der Vorfall in der Nachbarschaft des Instituts für Kommunikation.

„Die vorherige Version – Gasexplosion. Am Tatort arbeiten Rettungskräfte und Polizei. Zwei Menschen sind im Krankenhaus eingeliefert“, schreibt die Publikation mit Bezug auf Shkarevsky.

Telegram Kanäle veröffentlichen Videos und Fotos von der Szene.

