Von einer Autowaschanlage in Snegirevka überfahren: zwei Tote und fünf Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der staatliche Notdienst in der Region Mykolajiw berichtet, dass sich unter den Verletzten ein 17-jähriges Mädchen und ein Junge befinden.

Bei einem Raketenangriff in Snegirevka im Gebiet Mykolajiw sind zwei Menschen getötet und fünf verletzt worden. Darüber berichtet der staatliche Dienst für Notfallsituationen (SSES) im Gebiet Mykolajiw.

Infolge eines Raketenangriffs auf Snegirevka kam es zu einem Brand in einem Café, einer Autowerkstatt und einem Reifengeschäft, eine Druckwelle beschädigte eine Selbstbedienungs-Autowaschanlage.

Das Feuer auf einer Fläche von 300 Quadratmetern ist bereits gelöscht worden.

„Es ist bekannt, dass es fünf Opfer gibt. Zwei von ihnen – ein 17-jähriges Mädchen und ein Mann. Bei der Beseitigung der Trümmer wurden die Leichen von zwei Menschen gefunden“, heißt es in der Nachricht.

Die Arbeiten am Ort des Beschusses gehen weiter.

