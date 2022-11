Ein Einwohner, der für den Feind arbeitete, wurde in Slowjansk festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Einwohner von Slowjansk in der Region Donezk, der Daten über den Standort ukrainischer Verteidiger an den Feind weitergab, wurde festgenommen. Dies teilte der Pressedienst des Generalstaatsanwalts der Ukraine mit. „Den Ermittlungen zufolge hat ein Physiklehrer einer der Schulen zwischen März und Oktober 2022 auf eigene Faust über einen Boten den Standort von Soldaten der Streitkräfte der Ukraine in Slowjansk verraten. Er verbreitete Textinformationen in einem Chatroom der so genannten „Volksmiliz der Volksrepublik Donezk“, heißt es in dem Bericht.

Der Festgenommene wurde über den Verdacht informiert und ohne Alternative zur Kaution in Gewahrsam genommen.