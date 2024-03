Ein Einwohner der Region Kiew hat versucht, antike Münzen und Barren ins Ausland zu schicken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Einwohner der Region Kiew, der versucht hat, ein Paket mit antiken Münzen und Barren in die USA zu schmuggeln, ist festgenommen worden. Dies wurde in der Kiewer Regionalstaatsanwaltschaft gemeldet.

Der Verdächtige versuchte unter dem Deckmantel von dekorativen Souvenirs kulturelle Werte in die USA zu schicken. Er hat vor den Zollbehörden sechs antike Münzen des arabischen Kalifats, die in den Jahrhunderten VIII-X geprägt wurden, und acht Zahlungsbarren, die auf dem Territorium der Ukraine in der Zeit vom VIII-XII Jahrhundert verwendet wurden, sorgfältig getarnt.

Nach den Schlussfolgerungen des Gutachtens haben die Münzen und Barren einen historischen, ethnographischen, künstlerischen und wissenschaftlichen Wert.

Der Mann wurde beim Versand eines internationalen Pakets festgenommen. Figurant wurde über den Verdacht des versuchten Schmuggels von kulturellen und historischen Werten informiert.

Wir werden daran erinnern, dass aus der Ukraine versucht wurde, eine Sammlung antiker Münzen zu entwenden.

Zuvor hatten Grenzschützer zusammen mit Zollbeamten die Ausfuhr einer Sammlung von Münzen und Banknoten nach Polen verhindert.