Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die regionale Staatsanwaltschaft von Cherson hat dem Gericht eine Anklage gegen einen Eisenbahner aus Cherson übergeben, der die Übertragung von Eigentum eines ukrainischen Staatsunternehmens an die Invasoren erleichtert hat. Darüber berichtet ein Pressedienst der Staatsanwaltschaft.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Angeklagte seit Juni 2022 die Position des sogenannten „ersten stellvertretenden Direktors“ in dem von den Invasoren illegal gegründeten „Staatlichen Einheitsunternehmen „Chersoner Eisenbahn“„ innehatte. In dieser Pseudo-Funktion übernahm er die allgemeine Leitung des Unternehmens. Er war für die Wiederherstellung der Kommunikation mit der Halbinsel Krim zuständig. Zu seinen Aufgaben gehörten auch die Auswahl des Personals und die Kontrolle der Arbeiten an der von den Invasoren beschlagnahmten Eisenbahn. Der Mann war auch mit der Inventarisierung von Eigentum beschäftigt, das der regionalen Zweigstelle der Odessaer Eisenbahn gehörte und das später für die Bedürfnisse des Feindes umgeschichtet wurde“, heißt es in der Nachricht.

Wir erinnern daran, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine seit Beginn des Krieges mehr als 60 Geistliche der ukrainisch-orthodoxen Kirche enttarnt hat, die für Russland gearbeitet, Waffen und Kinderpornographie verkauft haben.

Im September nahm der Sicherheitsdienst den Rektor einer der Kirchen der ukrainisch-orthodoxen Kirche MP in der Region Cherson fest. Er verkaufte heimlich Waffen und Munition, die nach der Flucht der Invasoren vor der ukrainischen Gegenoffensive übrig geblieben waren.