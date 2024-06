Die Energietechniker haben die Zeitpläne für das Ausschalten der Lichter geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Lichter in der Ukraine werden nicht, wie bisher berichtet, ab 19:00 Uhr ausgeschaltet, sondern am Morgen – ab 11:00 Uhr.

Die Lichtabschaltungen in der Ukraine am 23. Juni werden früher beginnen – ab 11:00. Dies meldet DTEK auf seinem Telegram-Kanal am Sonntag, den 23. Juni.

Auf Anweisung von Ukrenerho werden die Fahrpläne von 11:00 bis 23:00 Uhr gelten.

Ukrenerho hatte zuvor berichtet, dass die Stabilisierungsstromausfälle in der Ukraine heute nur am Abend stattfinden werden – von 19:00 bis 23:00 Uhr. Stromingenieure erklärten damals, dass die Einschränkungen aufgrund des geringeren Verbrauchs am Wochenende geringer ausfallen werden.

Allerdings sagte der Betreiber später, dass die Lichter aufgrund der schwierigen Situation im Energiesystem nach massiven Angriffen der Russen auf Energieanlagen früher ausgeschaltet werden.

„Die Stromversorgung von kritischen Infrastruktureinrichtungen, die die Funktion der Lebenserhaltung der Bevölkerung erfüllen, ist nicht eingeschränkt“, fasste der Energiesektor zusammen.

Erinnern Sie sich, nach den Prognosen der Energieingenieure wird der Juli die schwierigste Zeit für das Energiesystem der Ukraine sein. Derzeit werden die Blöcke der Kernkraftwerke planmäßigen Reparaturen unterzogen.

