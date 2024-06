Energoatom warnte vor einer möglichen Verknappung der Stromerzeugung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein solcher Zeitplan für die Reparaturen in den Kernkraftwerken wird es ermöglichen, die Dauer der erzwungenen Stromausfälle im Herbst so weit wie möglich zu reduzieren.

Die Ukraine wird in Kürze einen Block in einem ihrer Kernkraftwerke für Reparaturen abschalten. Dies könnte sich auf die Situation im Energiesystem auswirken, erklärte Energoatom am Donnerstag, den 13. Juni.

„In den kommenden Tagen wird Energoatom einen weiteren Kraftwerksblock zur Reparatur abschalten – das tausendste Kraftwerk. In Anbetracht dessen und des Anstiegs des Stromverbrauchs im Juli könnte sich das Erzeugungsdefizit im Energiesystem erhöhen“, hieß es in der Erklärung.

Gleichzeitig fügte das Unternehmen hinzu, dass dieser Zeitplan für die Reparaturen es andererseits ermöglichen wird, die Dauer der erzwungenen Stromausfälle im Herbst so weit wie möglich zu reduzieren.

Es wird erklärt, dass Energoatom jetzt Kraftwerksblöcke vorzeitig repariert. Die Reparaturen von drei Blöcken mit einer Kapazität von 2.420 MW sind bereits abgeschlossen. Fünf weitere Blöcke müssen noch repariert werden.

„Die Gesamtdauer der Reparaturen hat sich bereits um 22,3 Tage gegenüber der geplanten Dauer verkürzt. Infolgedessen haben die KKWs zusätzliche 171,84 Millionen kW Strom produziert und das Stromsystem unterstützt, indem sie die Dauer der Ausfälle im Juni reduziert haben“, fügte das Unternehmen hinzu.