energy ministry: thermal power plants are supplied with Ukrainian coal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Arbeit der ukrainischen Wärmekraftwerke wird hauptsächlich durch die Lieferung von ukrainischer Kohle sichergestellt, so das Energieministerium.

„Der Betrieb unserer Wärmekraftwerke wird hauptsächlich durch ukrainische Kohle sichergestellt. Im Oktober erhielten die Wärmekraftwerke mehr als 1,1 Millionen Tonnen Kohle aus eigener Produktion. Das sind 85 % des Gesamtangebots“, sagte der stellvertretende Minister Jurij Vlasenko.

Im November soll das Angebot an heimischer Kohle auf 1,4 Millionen Tonnen erhöht werden.

Der Anteil der Importkohle wird auch aufgrund von Käufen aus Polen, Kasachstan und Südafrika steigen. Centrenergo plant, dort 200.000 Tonnen Kohle zu kaufen.

„Auch mit Lieferanten aus den Vereinigten Staaten wird weiter verhandelt“, fügte der stellvertretende Minister hinzu.

Mit Stand vom 29. Oktober sind 35 Wärmekraftwerke und 11 Kernkraftwerke in Betrieb.

Das Energieministerium versicherte, dass die Wärmekraftwerke in einem ausreichenden Rhythmus mit Kohle beliefert werden, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Am Vortag wurde berichtet, dass Russland die Lieferung von Kraftwerkskohle an die Ukraine eingestellt hat. Sie erklärten dies mit der Tatsache, dass die Inlandsnachfrage im Herbst und Winter steigt.

Am 25. Oktober verfügten die ukrainischen Wärmekraftwerke über 700.000 Tonnen Kohle in ihren Lagern, das sind 7 Prozent weniger als eine Woche zuvor. Gleichzeitig sind die Lagerbestände viermal so hoch wie geplant…